​Дайч: «Мы сделали всё, что могли»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, «Эвертон» съездил в гости к «Фулхэму», но не сумел выиграть там - игра закончилась со счетом 0:0. Наставник «ирисок» Шон Дайч прокомментировал итоги игры, он не сомневается в том, что его команда сделала всё возможное для успеха.

- Я могу быть довольным, мои ребята сделали на поле все, что могли, усилие и менталитет были. Обе команды создавали шансы, и я получил от игроков все, что требовал. Если вы не забиваете, то надо хотя бы не пропустить и получить очко. Что и произошло, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Тоттенхэмом».