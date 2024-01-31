​Артета: «Мы доминировали»

В Англии начались матчи двадцать второго тура Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» одержал достаточно простую победу в Ноттингеме, выиграв у местного клуба со счетом 2:1. Босс «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги матча, он напомнил о том, что «Ноттингем Форест» в предыдущие годы создавала проблемы его «Арсеналу»:

- У нас был непростой опыт против «Ноттингема» в прошлом, в минувшем сезоне мы сыграли с ними в тот день, когда могли стать чемпионами. Это горькие воспоминания. Но сегодня команда действовала превосходно, доминировала на поле весь матч. Разве что пропущенный в конце игры гол заставил чуть понервничать, - цитирует слова Артеты BBC Sport.