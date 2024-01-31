«Кристал Пэлас» добыл волевую победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В 22-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» до конца бился за очки с «Кристал Пэлас». На первой минуте Бен Бреретон из-за штрафной пробил точно в цель - 0:1. Вскоре Эберечи Эзе в штрафной завершил комбинацию партнеров. Джон Макати с рикошетом отправил мяч в цель. Эзе снова сравнял счет в середине первого тайма, нанеся удар издали. Только на 67-й минуте лондонцы повели. Это Майкл Олисе здорово стрельнул с дальнего расстояния Анел Ахмедходжич головой запустил мяч в перекладину.

Лондонцы поднялись на 14-е место, соперник - последний.