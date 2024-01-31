«Кристал Пэлас» добыл волевую победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В 22-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» до конца бился за очки с «Кристал Пэлас». На первой минуте Бен Бреретон из-за штрафной пробил точно в цель - 0:1. Вскоре Эберечи Эзе в штрафной завершил комбинацию партнеров. Джон Макати с рикошетом отправил мяч в цель. Эзе снова сравнял счет в середине первого тайма, нанеся удар издали. Только на 67-й минуте лондонцы повели. Это Майкл Олисе здорово стрельнул с дальнего расстояния Анел Ахмедходжич головой запустил мяч в перекладину.
Лондонцы поднялись на 14-е место, соперник - последний.
Протокол игры
|1'Бреретон Бен (0:1)
|(1:1) Эзе Эберечи17'
|20'Макати Джон (1:2)
|(2:2) Эзе Эберечи27'
|(3:2) Олисе Майкл67'
Хендерсон Дин•Ричардс Крис•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Хьюз Уилл•Хефферсон Лерма• 90'Олисе Майкл70' (Шлупп Джеффри (70') •Эзе Эберечи78' (Озо Дэвид (78') •Айю Джордан•Матета Жан-Филипп90' (Эдуар Одсонн (90')
Грбич Иво52' (Фодеринхэм Уэсли (52') •Богл Джейден•Ахмедходжич Анел• 90'Робинсон Джек 42'82' (Ларуси Яссер (82') •Трасти Остон• 40'Винисиус Соуза•Макати Джон•Хамер Густаво87' (Арчер Камерон (87') •Слимане Анис46' (Брукс Эндри (46') •Бреретон Бен46' (Норрингтон-Дэвис Рис (46') • 90'Макбарни Оливер64' (Осула Вильям (64')
Запасные: Осборн Бен•Норвуд Оливер•Серики Феми
30 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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