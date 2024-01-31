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«Кристал Пэлас» добыл волевую победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

31 Января 2024 • 01:06 Комментировать
Кристал Пэлас
3:2
Шеффилд Юнайтед

В 22-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» до конца бился за очки с «Кристал Пэлас». На первой минуте Бен Бреретон из-за штрафной пробил точно в цель - 0:1. Вскоре Эберечи Эзе в штрафной завершил комбинацию партнеров. Джон Макати с рикошетом отправил мяч в цель. Эзе снова сравнял счет в середине первого тайма, нанеся удар издали. Только на 67-й минуте лондонцы повели. Это Майкл Олисе здорово стрельнул с дальнего расстояния Анел Ахмедходжич головой запустил мяч в перекладину.

Лондонцы поднялись на 14-е место, соперник - последний.

Протокол игры  
Кристал Пэлас3:2Шеффилд Юнайтед
  1'Бреретон Бен (0:1)
(1:1) Эзе Эберечи17'  
  20'Макати Джон (1:2)
(2:2) Эзе Эберечи27'  
(3:2) Олисе Майкл67'  
Хендерсон ДинРичардс КрисАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикХьюз УиллХефферсон Лерма  90'Олисе Майкл 70' (Шлупп Джеффри ( 70') Эзе Эберечи 78' (Озо Дэвид ( 78') Айю ДжорданМатета Жан-Филипп 90' (Эдуар Одсонн ( 90')
Запасные: Томкинс ДжеймсРидевальд ЖайроАхамада НауируДжонстон СэмКлайн НатаниэльФранса Матеус
Грбич Иво 52' (Фодеринхэм Уэсли ( 52') Богл ДжейденАхмедходжич Анел  90'Робинсон Джек  42' 82' (Ларуси Яссер ( 82') Трасти Остон  40'Винисиус СоузаМакати ДжонХамер Густаво 87' (Арчер Камерон ( 87') Слимане Анис 46' (Брукс Эндри ( 46') Бреретон Бен 46' (Норрингтон-Дэвис Рис ( 46'  90') Макбарни Оливер 64' (Осула Вильям ( 64')
Запасные: Осборн БенНорвуд ОливерСерики Феми
30 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас

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