«Лутон Таун» забил 4 гола в ворота «Брайтона»

«Брайтон» мог рассчитывать на очки в гостях у представителей зоны вылета. Тем не менее, «Лутон Таун» дал настоящий бой противнику. Уже на первой минуте Карлтон Моррис головой сыграл на Элайджу Адебайо, который выиграл верх и открыл счет. На третьей минуте Альберт-Мбойо Самби Локонга вывел на пустые ворота Чидози Огбене - 2:0. Данни Уэлбек дважды не лучшим образом бил, оказавшись на острие, а вот аутсайдеры снова отличились Адейбао сделал счет разгромным в конце первого тайма. Джордан Кларк отличился из офсайда, нет гола. Адебайо забил (головой) и после перерыва после неважной игры защитника,
4:0, «Лутон Таун» выбрался из зоны вылета. Соперник на эту минуту - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Адебайо Элайджа1'
|(2:0) Огбене Чидози3'
|(3:0) Адебайо Элайджа42'
|(4:0) Адебайо Элайджа56'
Камински Томас•Бурк Рис•Ошо Гэбриэл•Бэлл Амари•Огбене Чидози•Доти Алфи•Самби Локонга Альберт-Мбойо 25'68' (Раддок Пелли (68') •Баркли Росс82' (Берри Люк (82') •Кларк Джордан 65'68' (Таунсенд Андрос (68') •Моррис Карлтон83' (Вудроу Коули (83') •Адебайо Элайджа72' (Чон Тахит (72')
Запасные: Крул Тим•Поттс Даниэль•Джонсон Йосеф•Нельсон Зак
Стил Джейсон•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Роша Игор II• 13'Милнер Джеймс20' (Хиншелвуд Джек (20') •Эступиньян Первис46' (Фергюсон Эван (46') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли61' (Балеба Карлос (61') • 73'Буонанотте Факундо46' (Лемпти Тарик (46') •Уэлбек Данни•Педро Жоао71' (Модер Якуб (71')
30 января. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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