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«Лутон Таун» забил 4 гола в ворота «Брайтона»

31 Января 2024 • 00:46 Комментировать
Лутон Таун
4:0
Брайтон

«Брайтон» мог рассчитывать на очки в гостях у представителей зоны вылета. Тем не менее, «Лутон Таун» дал настоящий бой противнику. Уже на первой минуте Карлтон Моррис головой сыграл на Элайджу Адебайо, который выиграл верх и открыл счет. На третьей минуте Альберт-Мбойо Самби Локонга вывел на пустые ворота Чидози Огбене - 2:0. Данни Уэлбек дважды не лучшим образом бил, оказавшись на острие, а вот аутсайдеры снова отличились Адейбао сделал счет разгромным в конце первого тайма. Джордан Кларк отличился из офсайда, нет гола. Адебайо забил (головой) и после перерыва после неважной игры защитника,

4:0, «Лутон Таун» выбрался из зоны вылета. Соперник на эту минуту - восьмой.

Протокол игры  
Лутон Таун4:0Брайтон
(1:0) Адебайо Элайджа1'  
(2:0) Огбене Чидози3'  
(3:0) Адебайо Элайджа42'  
(4:0) Адебайо Элайджа56'  
Камински ТомасБурк РисОшо ГэбриэлБэлл АмариОгбене ЧидозиДоти АлфиСамби Локонга Альберт-Мбойо  25' 68' (Раддок Пелли ( 68') Баркли Росс 82' (Берри Люк ( 82') Кларк Джордан  65' 68' (Таунсенд Андрос ( 68') Моррис Карлтон 83' (Вудроу Коули ( 83') Адебайо Элайджа 72' (Чон Тахит ( 72')
Запасные: Крул ТимПоттс ДаниэльДжонсон ЙосефНельсон Зак
Стил ДжейсонВан Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисРоша Игор II  13'Милнер Джеймс 20' (Хиншелвуд Джек ( 20') Эступиньян Первис 46' (Фергюсон Эван ( 46') Гросс ПаскальГилмор Билли 61' (Балеба Карлос ( 61'  73') Буонанотте Факундо 46' (Лемпти Тарик ( 46') Уэлбек ДанниПедро Жоао 71' (Модер Якуб ( 71')
Запасные: Лаллана АдамБэйкер-Боайти БенисиоУэбстер АдамВербрюгген Барт
30 января. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Брайтон Лутон Таун

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