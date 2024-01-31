«Лутон Таун» забил 4 гола в ворота «Брайтона»

«Брайтон» мог рассчитывать на очки в гостях у представителей зоны вылета. Тем не менее, «Лутон Таун» дал настоящий бой противнику. Уже на первой минуте Карлтон Моррис головой сыграл на Элайджу Адебайо, который выиграл верх и открыл счет. На третьей минуте Альберт-Мбойо Самби Локонга вывел на пустые ворота Чидози Огбене - 2:0. Данни Уэлбек дважды не лучшим образом бил, оказавшись на острие, а вот аутсайдеры снова отличились Адейбао сделал счет разгромным в конце первого тайма. Джордан Кларк отличился из офсайда, нет гола. Адебайо забил (головой) и после перерыва после неважной игры защитника,

4:0, «Лутон Таун» выбрался из зоны вылета. Соперник на эту минуту - восьмой.