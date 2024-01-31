«Фулхэм» и «Эвертон» выдали самые нескучные нули сезона

«Фулхэм» и «Эвертон» провели событийный матч 22-го тура Премьер-лиги. Джеймс Тарковски после подачи пробил от газона в перекладину, мяч попал в руку защитника, но нет пенальти. Паника у ворот гостей после обрезки, Мунис Родриго, казалось, наверняка бил, но выручил голкипер, не успевавший вернуться на ленточку. Лондонцы подали суммарно 16 угловых, после одного из них головой наносил удар Тимоти Кастань - перекладина. Олуватосин Адарабиойо головой сильно пробил, и кипер на линии ворот остановил полет мяча. На 90-й минуте чудо-моменты были у Бету Гомеша и Бена Годфри, но они не смогли забить в упор.

«Фулхэм» в разы опаснее выглядел, но счет так никто и не открыл. Хозяева поля идут на 13-м месте, а соперник - третий с конца.