«Фулхэм» и «Эвертон» выдали самые нескучные нули сезона

«Фулхэм» и «Эвертон» провели событийный матч 22-го тура Премьер-лиги. Джеймс Тарковски после подачи пробил от газона в перекладину, мяч попал в руку защитника, но нет пенальти. Паника у ворот гостей после обрезки, Мунис Родриго, казалось, наверняка бил, но выручил голкипер, не успевавший вернуться на ленточку. Лондонцы подали суммарно 16 угловых, после одного из них головой наносил удар Тимоти Кастань - перекладина. Олуватосин Адарабиойо головой сильно пробил, и кипер на линии ворот остановил полет мяча. На 90-й минуте чудо-моменты были у Бету Гомеша и Бена Годфри, но они не смогли забить в упор.
«Фулхэм» в разы опаснее выглядел, но счет так никто и не открыл. Хозяева поля идут на 13-м месте, а соперник - третий с конца.
Протокол игры
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса75' (Рим Тим (75') •Робинсон Энтони•Пальинья Жоау• 26'Кэрни Том•Рид Бобби•Перейра Андреас•Виллиан Боргес•Хименес Рауль46' (Родриго Мунис (46')
Пикфорд Джордан•Годфри Бен• 28'Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред• 42'Миколенко Виталий•Янг Эшли81' (Паттерсон Нэйтан (81') •Макнил Дуайт•Гарнер Джеймс•Данджума Арно90' (Доббин Льюис (90') •Харрисон Джек•Калверт-Льюин Доминик81' (Гомеш Бету (81')
30 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
Бан пользователя