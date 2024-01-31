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«Фулхэм» и «Эвертон» выдали самые нескучные нули сезона

31 Января 2024 • 00:44 Комментировать
Фулхэм
0:0
Эвертон

«Фулхэм» и «Эвертон» провели событийный матч 22-го тура Премьер-лиги. Джеймс Тарковски после подачи пробил от газона в перекладину, мяч попал в руку защитника, но нет пенальти. Паника у ворот гостей после обрезки, Мунис Родриго, казалось, наверняка бил, но выручил голкипер, не успевавший вернуться на ленточку. Лондонцы подали суммарно 16 угловых, после одного из них головой наносил удар Тимоти Кастань - перекладина. Олуватосин Адарабиойо головой сильно пробил, и кипер на линии ворот остановил полет мяча. На 90-й минуте чудо-моменты были у Бету Гомеша и Бена Годфри, но они не смогли забить в упор.

«Фулхэм» в разы опаснее выглядел, но счет так никто и не открыл. Хозяева поля идут на 13-м месте, а соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Фулхэм0:0Эвертон
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинДиоп Исса 75' (Рим Тим ( 75') Робинсон ЭнтониПальинья Жоау  26'Кэрни ТомРид БоббиПерейра АндреасВиллиан БоргесХименес Рауль 46' (Родриго Мунис ( 46')
Запасные: Родак МарекТете КенниРид ХаррисонФрансуа ТайризЛукич СашаВинисиус КарлосСекуларач Кристиан
Пикфорд ДжорданГодфри Бен  28'Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт Джерред  42'Миколенко ВиталийЯнг Эшли 81' (Паттерсон Нэйтан ( 81') Макнил ДуайтГарнер ДжеймсДанджума Арно 90' (Доббин Льюис ( 90') Харрисон ДжекКалверт-Льюин Доминик 81' (Гомеш Бету ( 81')
Запасные: Чермити ЮссефЛонерган ЭндиКин МайклВиржиния ЖоауХант МаккензиМеткалф Дженсон
30 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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