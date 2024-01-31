«Арсенал» без особых проблем переиграл «Ноттингем Форест»

Во вторник «Арсенал» гостил у «Ноттингем Форест» и смог воплотить свой громадный перевес в голы лишь в финальной трети поединка. Первый тайм получился вовсе без моментов. После перерыва Букайо Сака бил с правого края штрафной, рикошет, и голкипер выручил. Гости до верного разыгрывали комбинацию, и Габриэль Жезус с близкого расстояния попал в штангу. Он же еще раз бил с левого края штрафной с очень острого угла и попал между ног вратарю - 0:1. Вскоре контратака «канониров», Жезус не пожадничал и выкатил под голевой удар Саке. На 89-й минуте в штрафной Тайво Авонийи разобрался с защитниками и забил, вернув интригу, - 1:2.
Но все же лондонцы были сильнее и вышли на чистое второе место с отставанием в два очка от «Ливерпуля». Соперник - 16-й.
Протокол игры
|65'Жезус Габриэль (0:1)
|72'Сака Букайо (0:2)
|(1:2) Авонийи Тайво89'
Тёрнер Мэтт•Монтьель Гонсало•Омобамиделе Эндрю•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Данило Ларанжера•Мангаля Орель71' (Йейтс Райан (71') •Уильямс Неко78' (Эланга Энтони (78') •Гиббс-Уайт Морган•Домингес Николас64' (Хадсон-Одои Каллум (64') •Вуд Крис46' (Авонийи Тайво (46')
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр90' (Кивёр Якуб (90') •Эдегор Мартин90' (Жоржиньо II (90') •Райс Деклан•Смит-Роу Эмиль71' (Хаверц Кай (71') •Сака Букайо•Жезус Габриэль 40'78' (Нкетиа Эдди (78') •Мартинелли Габриэл78' (Троссар Леандро (78')
Запасные: Нелсон Райс•Уолтерс Реуэл•Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш
30 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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