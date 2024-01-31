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«Арсенал» без особых проблем переиграл «Ноттингем Форест»

31 Января 2024 • 00:26 Комментировать
Ноттингем Форест
1:2
Арсенал
окончен

Во вторник «Арсенал» гостил у «Ноттингем Форест» и смог воплотить свой громадный перевес в голы лишь в финальной трети поединка. Первый тайм получился вовсе без моментов. После перерыва Букайо Сака бил с правого края штрафной, рикошет, и голкипер выручил. Гости до верного разыгрывали комбинацию, и Габриэль Жезус с близкого расстояния попал в штангу. Он же еще раз бил с левого края штрафной с очень острого угла и попал между ног вратарю - 0:1. Вскоре контратака «канониров», Жезус не пожадничал и выкатил под голевой удар Саке. На 89-й минуте в штрафной Тайво Авонийи разобрался с защитниками и забил, вернув интригу, - 1:2.

Но все же лондонцы были сильнее и вышли на чистое второе место с отставанием в два очка от «Ливерпуля». Соперник - 16-й.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:2Арсенал
  65'Жезус Габриэль (0:1)
  72'Сака Букайо (0:2)
(1:2) Авонийи Тайво89'  
Тёрнер МэттМонтьель ГонсалоОмобамиделе ЭндрюМурильо ДжейсонТоффоло ХарриДанило ЛаранжераМангаля Орель 71' (Йейтс Райан ( 71') Уильямс Неко 78' (Эланга Энтони ( 78') Гиббс-Уайт МорганДомингес Николас 64' (Хадсон-Одои Каллум ( 64') Вуд Крис 46' (Авонийи Тайво ( 46')
Запасные: Уорролл ДжоВлаходимос ОдиссеасХеннесси УэйнФелипе Аугусто IVАгилера Брэндон
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 90' (Кивёр Якуб ( 90') Эдегор Мартин 90' (Жоржиньо II ( 90') Райс ДекланСмит-Роу Эмиль 71' (Хаверц Кай ( 71') Сака БукайоЖезус Габриэль  40' 78' (Нкетиа Эдди ( 78') Мартинелли Габриэл 78' (Троссар Леандро ( 78')
Запасные: Нелсон РайсУолтерс РеуэлРемсдейл АаронСедрик Соареш
30 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ноттингем Форест

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