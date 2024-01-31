«Арсенал» без особых проблем переиграл «Ноттингем Форест»

Во вторник «Арсенал» гостил у «Ноттингем Форест» и смог воплотить свой громадный перевес в голы лишь в финальной трети поединка. Первый тайм получился вовсе без моментов. После перерыва Букайо Сака бил с правого края штрафной, рикошет, и голкипер выручил. Гости до верного разыгрывали комбинацию, и Габриэль Жезус с близкого расстояния попал в штангу. Он же еще раз бил с левого края штрафной с очень острого угла и попал между ног вратарю - 0:1. Вскоре контратака «канониров», Жезус не пожадничал и выкатил под голевой удар Саке. На 89-й минуте в штрафной Тайво Авонийи разобрался с защитниками и забил, вернув интригу, - 1:2.

Но все же лондонцы были сильнее и вышли на чистое второе место с отставанием в два очка от «Ливерпуля». Соперник - 16-й.