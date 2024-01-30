Онана может завершить карьеру в сборной Камеруна

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана рассматривает вариант завершения карьеры в своей национальной команде.

Как пишет Daily Mail, к такому шагу Андре может склонить то, что сыграл на Кубке Африки в составе «неукротимых львов» он всего в одном матче из четырёх. Также у него натянутые отношения с президентом Федерации футбола Камеруна – Самуэлем Это’O.

Напомним, что на Кубке Африки, который проходит в январе-феврале 2024 года, сборная Камеруна проиграла на стадии 1/8 финала сборной Нигерии и покинула турнир.

Онана в текущем сезоне является голкипером «Манчестер Юнайтед», в 30 матчах он пропустил 47 голов.