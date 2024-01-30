«Реал» ищет креативного футболиста в линию полузащиты. Как сообщает TodoFichajes, мадридский гранд летом может купить у «Ньюкасла» Бруно Гимараэса.

По данным источника, сумма трансфера Гимараэса в «Реал» может составить 60 миллионов евро. В мадридском клубе высоко ценят 26-летнего игрока сборной Бразилии по нескольким причинам. Во-первых, Гимараэс может заменить Луку Модрича или Тони Крооса. Во-вторых, Бруно способен действовать на разных позициях полузащиты. В-третьих, он умеет создавать голевые моменты.

Ранее слухи активно связывали Бруно Гимараэса с другим топ-клубом – с французским «ПСЖ».