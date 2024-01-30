​«Фулхэм» пытается подписать форварда «Челси»

Нападающий Армандо Броя ещё может успеть уйти из «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна. Как стало известно The Telegraph, попытки подписать 22-летнего албанца предпринимает «Фулхэм».

«Челси» оценивает Брою в 50 миллионов фунтов (58,5 миллиона евро), что является серьёзным камнем преткновения в любой потенциальной сделке.

В сезоне 2023/2024 Армандо Броя провёл за «Челси» 19 матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Фулхэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.