​«Арсенал» озвучил состав на игру с «лесниками»

Во вторник вечером «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги. Рулевой лондонской команды Микель Артеты включил в стартовый состав на игру против «лесников» таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Смит-Роу, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом» стартует в 22:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Арсенал» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.