​Рэшфорд может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает IPaperSport, подписать англичанина летом рассчитывает французский «ПСЖ».

Стоит сказать, что слухи уже не впервые связывают Рэшфорда с «ПСЖ». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» форвард провёл 385 матчей, в которых записал на свой счёт 127 голов и 74 результативных паса на партнёров.

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