​В АПЛ судьи смогут объяснять решения ВАР болельщикам на стадионах

В Английской премьер-лиге могут пойти на серьёзный шаг в вопросе прозрачности судейства. Болельщикам на стадионах смогут объяснять решения, которые приняты после вмешательства в игру видеоассистента (ВАР).

Как сообщает Daily Mail, Премьер-лига получила зелёный свет на такой подход от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Именно он регулирует правила футбола.

Стоит сказать, что некоторые решения судей остаются обсуждаемыми в Англии, даже несмотря на работу ВАР.

Добавим, что действующим чемпионом Английской премьер-лиги является «Манчестер Сити».