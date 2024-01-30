Бывший спортдир «Ливерпуля» Эдвардс отказал клубу в просьбе о возвращении

«Ливерпуль» связался со своим некогда спортивным директором Майклом Эдвардсом. Руководство «красных» обратилось к функционеру с просьбой о том, чтобы он вернулся в клуб.

Однако как сообщает Фабрицио Романо в своей соцсети, Эдвардс на такое предложение ответил отказом. В «Ливерпуле» были заинтересованы в Эдвардсе, чтобы он провёл реструктуризацию команды, однако сейчас функционер не намерен заниматься такой работой.

Эдвардс был спортдиром «Ливерпуля» с 2016 по 2022 годы. В этот период «красные» взяли Кубок Лиги чемпионов УЕФА, становились чемпионами Англии. А всего в структуре клуба Эдвардс трудился с 2011 года.