Недавно Английская премьер-лига объявила о снятии 10 очков с «Эвертона» за нарушение финансовых правил. Мерсисайдский клуб сразу же заявил о намерении обжаловать решение через апелляцию.

Как сообщает The Times, апелляцию «Эвертона» начнут рассматривать в среду. Решение же ожидается в феврале. На период рассмотрения апелляции ни клуб, ни Премьер-лига не имеют права представлять новые доказательства.

На текущий момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, то есть располагается прямо над зоной вылета. Если бы не вычет очков, «ириски» бы сейчас шли двенадцатыми.