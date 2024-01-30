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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Апелляцию «Эвертона» начнут рассматривать в среду

30 Января 2024 • 18:35 Комментировать
Фулхэм
...
Эвертон
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Через 2 ч. 59 мин.

Недавно Английская премьер-лига объявила о снятии 10 очков с «Эвертона» за нарушение финансовых правил. Мерсисайдский клуб сразу же заявил о намерении обжаловать решение через апелляцию.

Как сообщает The Times, апелляцию «Эвертона» начнут рассматривать в среду. Решение же ожидается в феврале. На период рассмотрения апелляции ни клуб, ни Премьер-лига не имеют права представлять новые доказательства.

На текущий момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, то есть располагается прямо над зоной вылета. Если бы не вычет очков, «ириски» бы сейчас шли двенадцатыми.

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Евро-Футбол.Ру,
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