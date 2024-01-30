​Постекоглу: «Печально, что мы не играем в кубковых турнирах и не выступаем в еврокубках»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался насчёт вылета команды из Кубка Англии после поражения от «Манчестер Сити» на прошлой неделе.

«Печально, что мы не играем в обоих кубковых турнирах и не выступаем в еврокубках, потому что наши болельщики действительно жаждут успеха. Но я не могу позволить этому руководить моим курсом. Мы всё ещё растём как команда, и мы завершили вторую половину года сильнее, чем первую. Это даёт нам хорошие возможности для продолжения борьбы.

Речь идёт не только о трофеях. Если мы хотим конкурировать на высоком уровне, нам предстоит проделать ещё много работы», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.