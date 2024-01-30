​Постекоглу – об уходе Клоппа: «Это шок для всех»

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» в конце сезона.

«Это шок для всех. Вы видите, что он построил – он сыграл важную роль в восстановлении «Ливерпуля» до тех высот, на которых он находился раньше. Это заслуга его и всего его штаба. Это непростая задача, но ему удалось оставаться в одном клубе долгое время.

Если говорить обо мне, то я считаю, что лучше уходить после двух-трёх-четырёх лет, если есть успех. На мой взгляд, проводить вторую или третью перестройку в одном клубе будет утомительно.

Клопп – невероятный тренер, который оставил значимый след. Я уверен, что для него это ещё не всё. Будет интересно посмотреть, как долго продлится его творческий отпуск», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.