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​Постекоглу не ждёт трансферов

30 Января 2024 • 17:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
1 1.63 X 4.30 2 4.80
31.01 22:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пообщался с журналистами перед матчем против «Брентфорда». У специалиста спросили, подпишет ли лондонский клуб каких-то игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

«Я не ожидаю подписаний. Что касается исходящих трансферов, то ситуация немного отличается, поскольку я не полностью погружён – над этим работают другие люди. Я бы сказал, что сделки как на вход, так и на выход маловероятны. Но я ничего не исключаю», - сказал Постекоглу журналистам.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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