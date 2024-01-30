​Постекоглу не ждёт трансферов

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пообщался с журналистами перед матчем против «Брентфорда». У специалиста спросили, подпишет ли лондонский клуб каких-то игроков до закрытия зимнего трансферного окна.

«Я не ожидаю подписаний. Что касается исходящих трансферов, то ситуация немного отличается, поскольку я не полностью погружён – над этим работают другие люди. Я бы сказал, что сделки как на вход, так и на выход маловероятны. Но я ничего не исключаю», - сказал Постекоглу журналистам.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.