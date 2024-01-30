​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ

Зинедин Зидан уже почти три года находится без тренерской работы. Легендарный француз может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает TodoFichajes, на приглашение Зидана нацелились руководители «Ливерпуля».

На «Энфилде» хотели бы видеть Хаби Алонсо, однако молодой тренер считает, что ему ещё рано идти в большой клуб – сейчас он настроен отработать свой контракт с «Байером». Таким образом, «Ливерпуль» ищет план Б.

По данным источника, представители «Ливерпуля» уже связались с окружением Зидана, чтобы выяснить, готов ли он поработать в АПЛ. Ранее француз отказал «Манчестер Юнайтед», но на «Энфилде» его ждёт команда, которая уже сейчас готова бороться за титулы. Кроме того, «Ливерпуль» готов привлечь Зидана возможностью подписать футболистов, которых он хочет.

Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать