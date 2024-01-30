Клуб АПЛ, «Лутон Таун» спустя полгода после подписания решил отправить защитника Райана Джайлза в аренду в клуб, который идёт дивизионом ниже – это «Халл Сити». Клуб Чемпионшипа уже представил новичка в своих официальных соцсетях.

Джайлзу 24 года, его основная позиция на зелёном прямоугольнике – это левый защитник. Иногда может подниматься выше в полузащиту и даже сыграть левого вингера.

В этом сезоне Джайлз вышел на поле за «шляпников» в 14 матчах во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отмечался. Перебрался в «Лутон Таун» он летом 2023 года из другого клуба АПЛ, «Вулверхэмптона».

Срок аренды Джайлза в «Халл Сити» - до конца сезона.