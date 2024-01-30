​Невилл рассказал, как бы Алекс Фергюсон поступил с провинившимся Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» наказал Маркуса Рэшфорда за нарушение дисциплины. На прошлой неделе форвард был замечен в ночном клубе, где он, вероятно, выпивал алкоголь. После этого Рэшфорд пропустил тренировку, сославшись на болезнь. Не сыграл Маркус и в последнем матче против «Ньюпорта».

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об этой истории.

«Сэр Алекс Фергюсон сделал бы ему выговор. Он бы сказал, что отдыхать нужно в правильные моменты. Никто не говорит футболисту, что ему запрещено выйти в свет. Но когда у тебя через три дня игра…» - сказал Невилл в эфире BBC Breakfast.

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