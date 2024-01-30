Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Невилл рассказал, как бы Алекс Фергюсон поступил с провинившимся Рэшфордом

30 Января 2024 • 15:28 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» наказал Маркуса Рэшфорда за нарушение дисциплины. На прошлой неделе форвард был замечен в ночном клубе, где он, вероятно, выпивал алкоголь. После этого Рэшфорд пропустил тренировку, сославшись на болезнь. Не сыграл Маркус и в последнем матче против «Ньюпорта».

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об этой истории.

«Сэр Алекс Фергюсон сделал бы ему выговор. Он бы сказал, что отдыхать нужно в правильные моменты. Никто не говорит футболисту, что ему запрещено выйти в свет. Но когда у тебя через три дня игра…» - сказал Невилл в эфире BBC Breakfast.

​Пьяный Рэшфорд швырял пачки денег – появилась информация об отдыхе звёздного игрока

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Гари Невилл Маркус Рэшфорд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.01.24 в 22:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Арсенал Арсенал
7.60 4.30 1.46
Видео
30.01.24 в 22:45
Фулхэм Фулхэм
Эвертон Эвертон
2.55 3.35 2.80
Видео
30.01.24 в 22:45
Лутон Таун Лутон Таун
Брайтон Брайтон
5.00 4.60 1.58
Видео
30.01.24 в 23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.52 4.10 6.80
Видео
30.01.24 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
2.29 3.70 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
16:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, собирается ли покидать «Манчестер Сити» в обозримом будущем
15:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола сообщил, что Холанн возобновил тренировочный процесс
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отклонил предложение «Вулверхэмптона» по аренде Брои
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Невилл рассказал, как бы Алекс Фергюсон поступил с провинившимся Рэшфордом
14:53 · Англия. Чемпионшип
​Защитник «Ливерпуля» может перейти в клуб Чемпионшипа
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк пока не продлит контракт с «Ливерпулем» - названа причина
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Пьяный Рэшфорд швырял пачки денег – появилась информация об отдыхе звёздного игрока
13:58 · Англия. Премьер-лига
Галлахер не покинет «Челси» в январе
13:52 · Англия. Премьер-лига
Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сарр заинтересовал «Вильярреал» и два клуба АПЛ
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» усилился колумбийским футболистом официально
13:13 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Рэшфорд не уважает тен Хага»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Ван Дейк, Салах и Робертсон покинут «Ливерпуль»
12:51 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» уверены, что смогут убедить Клоппа возглавить команду 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Антони
Все новости
Рекомендуем