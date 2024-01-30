​Пьяный Рэшфорд швырял пачки денег – появилась информация об отдыхе звёздного игрока

«Манчестер Юнайтед» наказал нападающего Маркуса Рэшфорда – на прошлой неделе футболист пропустил тренировку и матч. Рэшфорд говорил о болезни, хотя был замечен в одном из ночных клубов Белфаста.

Официантка Сара Адэр рассказала The Sun о том вечере – она была в компании Рэшфорда после приглашения футболиста. Сначала игрок сборной Англии проводил время в ресторане, где заказал морского окуня, но почти не притронулся к еде. Зато Маркус налегал на текилу и коктейли.

По словам Сары, Рэшфорд узнавал, есть ли какие-то ночные клубы, которые будут работать после 3 часов ночи, если им заплатить.

«Я поняла, что он не собирался на тренировку в пятницу», - рассказала Сара. По её словам, футболист явно хотел напиться.

Сара рассказала, что ей пришлось укладывать Рэшфорда спать. Он был настолько пьян, что заснул одетым. Перед этим Маркус швырял пачки денег.