​Гвардиолу хотят вернуть в «Барселону» 12 лет спустя

«Барселона» ищет нового главного тренера, ведь Хави объявил об уходе в отставку по завершению сезона. Такое заявление молодой специалист сделал после провального матча, в котором «сине-гранатовые» проиграли «Вильярреалу» со счётом 3:5.

Как сообщает El Chiringuito TV, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает вернуть на тренерский мостик Хосепа Гвардиолу. Он работал с командой в 2008-2012 годах и завоевал множество титулов, в том числе три чемпионства и два трофея Лиги чемпионов.

С 2016 года Гвардиола тренирует «Манчестер Сити», его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года. Каковы шансы Лапорты убедить Гвардиолу заменить Хави, сказать сложно.