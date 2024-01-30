Лондонский топ-клуб может перехватить полузащитника у «Барселоны»

Каталонская «Барселона» может упустить полузащитника «Юргордена» Лукаса Бергвалла, который в данный момент близок к переходу в команду Хави Эрнандеса. Mail Sport сообщает о том, что лондонский «Тоттенхэм» намерен перехватить шведского хавбека в ближайшее время.

Напомним, 17-летний Бергвалл ранее отказался переходить во франкфуртский «Айнтрахт» ради трансфера в «Барселону». Пока неизвестно, откажет ли Лукас и «Тоттенхэму», у которого серьёзные планы на игрока сборной Швеции.

Отметим, что трансфер Бергвалла оценивается в 10 миллионов евро. Именно такую компенсацию за своего таланта хочет получить «Юргорден».