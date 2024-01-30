Сарр заинтересовал «Вильярреал» и два клуба АПЛ

Атакующий полузащитник Исмаила Сарр, правами на которого владеет «Марсель», может сменить клубную прописку. В подписании игрока заинтересованы несколько европейских клубов.

Как информирует Football Transfers, за вингера поборются три клуба. Речь идет об «Эвертоне», «Ноттингем Форест» и «Вильярреале». «Ириски» уже обозначили свою позицию – клуб хочет взять Сарра в аренду до завершения нынешнего сезона.

«Марсель», в свою очередь, настроен на полноценный трансфер. Провансальцы оценивают Сарра в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Исмаила принял участие в 14 матчах, забил три гола и сделал результативную передачу.