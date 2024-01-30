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«Кристал Пэлас» усилился колумбийским футболистом официально

30 Января 2024 • 13:22 Комментировать

Защитник сборной Колумбии и бельгийского «Генка» Даниэль Муньос перебрался в Английскую премьер-лигу. Новым местом работы южноамериканца стал лондонский «Кристал Пэлас», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сумма сделки составила десять миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года с возможностью пролонгации на один сезон.

В нынешней игровой кампании Муньос провел 32 поединка во всех турнирах. Колумбиец записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи. В пассиве игрока десять желтых карточек.

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