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Саттон: «Рэшфорд не уважает тен Хага»

30 Января 2024 • 13:13 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Челси» Крис Саттон поделился мнением о ситуации нападающего Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

«Рэшфорд возомнил себя неприкасаемым. Это не первый его проступок. Он не уважает главного тренера и одноклубников. В этом вся суть. Наверное, Маркус думает, что в любом случаем пробудет в «МЮ» дольше, чем Эрик тен Хаг. Его поведение уже вышло из-под контроля», - передает слова Саттона таблоид Daily Mail.

В текущем сезоне Рэшфорд принял участие в 20 поединках Английской премьер-лиги. Нападающий отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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Манчестер Юнайтед Крис Саттон Маркус Рэшфорд ещё теги
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