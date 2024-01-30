Саттон: «Ван Дейк, Салах и Робертсон покинут «Ливерпуль»

Экс-футболист лондонского «Челси» Крис Саттон считает, что лидеры «Ливерпуля» Мохамед Салах и Виргил ван Дейк могут покинуть команду после ухода главного тренера Юргена Клоппа. Немец уйдет в отставку после окончания сезона-2023/2024.

«Есть мнение, что это конец эпохи Клоппа. Скорее всего, Салах уйдет в конце сезона. Также ван Дейк может задуматься о новом вызове. Уход Клоппа окажет серьезное влияние на игроков команды. Думаю, Эндрю Робертсон тоже решит уйти. Они воспримут это как конец пути и выберут новый вызов», - передает слова Криса Daily Mail.

Напомним, что Клопп тренирует «красных» с 2015 года.