«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Антони

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо имеет вариант трудоустройства на Туманном Альбионе. Как информируют журналисты Mundo Deportivo, в трансфере японского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы рассматривают кандидатуру Кубо в качестве альтернативы бразильцу Антони, игрой которого недоволен тренерский штаб. Сам японец всем доволен в Испании и не планирует менять клубную прописку.

В текущем сезоне Такефуса провел 25 поединков за «Реал Сосьедад», в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи. Трансферный ценник японца – 60 миллионов евро.