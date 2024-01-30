«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересен защитник «Эвертона»

Защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», рапортует DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

Манкунианцы настроены подписать игрока, за выступлениями которого следят с осени 2023 года. В нынешнем сезоне Брентуэйт принял участие в 24 поединках за «ирисок», не отметившись голевыми действиями.

После 21 тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 32 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице. Что касается «Эвертона», то мерсисайдцы с 17 очками находятся на 17-й строчке.