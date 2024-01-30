«Манчестер Сити» хочет купить звезду «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис попал в сферу интересов еще одного европейского топ-клуба. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как стало известно источнику, интерес к канадскому футболисту проявляет «Манчестер Сити». «Горожане» собираются побороться за латераля с мадридским «Реалом» и лондонским «Челси».

Трудовой договор Альфонсо с немецким грандом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 23-летний канадец провел 17 матчей, забил гол и отдал четыре ассиста.