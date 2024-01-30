«Челси» и два топ-клуба Серии А претендуют на Дэвида

Канадский форвард Джонатан Дэвид, выступающий в чемпионате Франции за «Лилль», находится в сфере интересов трех европейских топ-клубов.

По сообщениям журналистов Football-Italia, в борьбе за нападающего сойдутся лондонский «Челси», «Наполи» и «Милан». При этом главной трансферной целью «пенсионеров» остается Виктор Осимхен. Если лондонцы смогут подписать нигерийского голеадора, то откажутся от борьбы за Дэвида.

Трансферная стоимость 24-летнего канадца оценивается в 50 миллионов евро. Срок трудового договора Джонатана с «Лиллем» рассчитан до конца июня следующего года.