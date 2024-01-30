Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес, поработавший в «Ливерпуле», высказался о решении Юргена Клоппа уйти из клуба по окончании сезона-2023/2024.

«У меня есть свои люди в клубе, поэтому я в курсе того, что произошло. Клопп сообщил об уходе, чтобы дать «Ливерпулю» время на реорганизацию. Он уведомил об этом заранее, чтобы никого не шокировать в последний момент. Надеюсь, что клуб будет успешен при новом тренере. Рассчитываю на лучшее», - передает слова Рафаэля Liverpool Echo.

Клопп занимает пост главного тренера мерсисайдцев с 2015 года. Под его руководством команда выиграла АПЛ и Лигу чемпионов.