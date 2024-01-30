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Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»

30 Января 2024 • 11:20 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» сменит главного тренера по завершении сезона. На прошлой неделе наставник команды Хави Эрнандес заявил, что покидает «сине-гранатовых».

На эту громкую новость отреагировал рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Как сообщает Fichajes, испанский специалист предложил кандидатуру тренера, который, по его мнению, сможет заменить Хави. Гваодиола считает, что каталонскому гранду нужно пригласить итальянца Роберто де Дзерби, ныне работающего в «Брайтоне».

44-летний специалист возглавил английский клуб в сентябре 2022 года. Его трудовое соглашение с «чайками» рассчитано до конца сентября 2026 года.

Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»

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Барселона Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Роберто де Дзерби ещё теги
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