«Арсенал» и ещё три клуба сразятся за Рэмзи

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

По данным источника, заполучить 22-летнего игрока в свои ряды хотят сразу четыре европейских клуба. В борьбе за Джейкоба сойдутся мюнхенская «Бавария», «Ньюкасл», а также лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

«Астон Вилла», в свою очередь, не планирует вести переговоры о продаже Рэмзи до летнего трансферного окна. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 42 миллиона евро, а его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.