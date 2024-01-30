Стерлинг может перейти в испанский топ-клуб

Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом стало известно порталу Todofichajes.

По сведениям журналистов, в подписании контракта с 29-летнем англичанином заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» готово выделить на покупку Стерлинга 40 миллионов евро, в то время как «пенсионеры» хотят получить за игрока на десять миллионов больше.

Контракт Рахима с лондонским топ-клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Стерлинг провел 19 матчей, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.