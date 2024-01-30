Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории

Впереди последний зимний месяц, а это значит, что уже скоро футбол вернётся на российские поля. Мировой футбол заходит на решающие матчи сезона. Клубы укрепляют свои позиции. Но вместе с завершением января во многих странах заканчивается и трансферное окно. Самое время вспомнить, кто стал ключевым и самым дорогим приобретением зимой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих зимних трансферах в истории футбола.

«Челси» в лидерах

Четыре из десяти топовых зимних трансферов произошли при участии «Челси». Некогда звёздный Оскар был куплен у бразильского «Интернасьонала» за 32 млн евро, но впоследствии ушёл в китайский «Шанхай СИПГ» за 60 млн евро. Одна из самых выгодных сделок на выход для «синих».

Три остальных зимних трансфера обошлись «Челси» в общей сложности в 255 млн евро. Пулишич так и не сумел выйти на тот уровень, которого от него ждали в «Челси», и спустя четыре сезона был продан в «Милан». Правда, если переход американца обошёлся «синим» в 64 млн евро, то продан был Кристиан в итальянский клуб за 20 млн евро.

Михаил Мудрик в 17 проведённых матчах АПЛ текущего сезона отметился тремя голами, а второй в истории футбола зимний трансфер – Энцо Фернандес (121 млн евро) – за 18 матчей забил только дважды. Любопытно, что оба игрока после года нахождения в «Челси» (переходы были в январе 2023 года) потеряли в своей трансферной стоимости. Снижение составило 5 млн евро у Фернандеса и 20 млн евро у Мудрика.

Ван Дейк бронзовый, Ляпорт богатый

Умеют в «Ливерпуле» воспитывать влюблённых в клуб людей. Юрген Клопп тому подтверждение. И ещё одно подтверждение – Виргил ван Дейк. Игрок сборной Нидерландов оказался в стане «красных» 1 января 2018 года. За семь неполных сезонов провёл за «Ливерпуль» 246 матчей в различных турнирах, в которых забил 21 гол. Выиграл вместе с клубом семь различных турниров, среди которых Английская премьер-лига и Лига чемпионов. Вложенные в защитника 84,6 млн евро полностью оправдались.

Чего нельзя сказать про испанского защитника «Ан-Насра» Эмерика Ляпорта. Его трансфер в январе того же 2018 года выглядел для «Манчестер Сити» как вложение в будущее. Шейхи не поскупились и выложили за испанца 65 млн евро. Жаль, что в будущем экс-игрок испанского «Атлетика» выбрал деньги. Сегодня Ляпорт выступает в трендовом чемпионате Саудовской Аравии, а его трансферная стоимость упала чуть более, чем в три раза.

Невезучая «Барселона»

«Ливерпуль» не только получил свою выгоду, осуществив приобретение в лице Виргила ван Дейка, но и сумел вовремя продать Филиппе Коутиньо. Бразилец был столь ярок в стане «красных», что «Барселона» выложили за него рекордные для зимнего трансферного окна 135 млн евро. Но январь 2018 года стал для каталонцев самым неудачным месяцем, и наверняка боссы клуба ещё долго вспоминали провальный трансфер Коутиньо. Ещё в момент медицинского осмотра у Филиппе была выявлена травма бедра. После серии аренд Коутиньо был продан летом 2022 года в «Астон Виллу» за 20 млн евро.

Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола

Игрок Откуда Куда Сезон Трансферная стоимость, млн евро Филиппе Коутиньо «Ливерпуль» «Барселона» 2017/2018 135 Энцо Фернандес «Бенфика» «Челси» 2022/2023 121 Виргил Ван Дейк «Саутгемптон» «Ливерпуль» 2017/2018 84,6 Душан Влахович «Фиорентина» «Ювентус» 2021/2022 83,5 Михаил Мудрик «Шахтёр» Донецк «Челси» 2022/2023 70 Эмерик Лапорт «Атлетик» «Манчестер Сити» 2017/2018 65 Бруну Фернандеш «Спортинг» «Манчестер Юнайтед» 2019/2020 65 Кристиан Пулишич «Боруссия» Дортмунд «Челси» 2018/2019 64 Пьер-Эмерик Обамеянг «Боруссия» Дортмунд «Арсенал» 2017/2018 63,7 Оскар «Челси» «Шанхай СИПГ» 2016/2017 60

Почему зимнее трансферное окно-2024 такое скучное

Константин Лицин