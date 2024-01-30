Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории

Впереди последний зимний месяц, а это значит, что уже скоро футбол вернётся на российские поля. Мировой футбол заходит на решающие матчи сезона. Клубы укрепляют свои позиции. Но вместе с завершением января во многих странах заканчивается и трансферное окно. Самое время вспомнить, кто стал ключевым и самым дорогим приобретением зимой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих зимних трансферах в истории футбола.
«Челси» в лидерах
Четыре из десяти топовых зимних трансферов произошли при участии «Челси». Некогда звёздный Оскар был куплен у бразильского «Интернасьонала» за 32 млн евро, но впоследствии ушёл в китайский «Шанхай СИПГ» за 60 млн евро. Одна из самых выгодных сделок на выход для «синих».
Три остальных зимних трансфера обошлись «Челси» в общей сложности в 255 млн евро. Пулишич так и не сумел выйти на тот уровень, которого от него ждали в «Челси», и спустя четыре сезона был продан в «Милан». Правда, если переход американца обошёлся «синим» в 64 млн евро, то продан был Кристиан в итальянский клуб за 20 млн евро.
Михаил Мудрик в 17 проведённых матчах АПЛ текущего сезона отметился тремя голами, а второй в истории футбола зимний трансфер – Энцо Фернандес (121 млн евро) – за 18 матчей забил только дважды. Любопытно, что оба игрока после года нахождения в «Челси» (переходы были в январе 2023 года) потеряли в своей трансферной стоимости. Снижение составило 5 млн евро у Фернандеса и 20 млн евро у Мудрика.
Ван Дейк бронзовый, Ляпорт богатый
Умеют в «Ливерпуле» воспитывать влюблённых в клуб людей. Юрген Клопп тому подтверждение. И ещё одно подтверждение – Виргил ван Дейк. Игрок сборной Нидерландов оказался в стане «красных» 1 января 2018 года. За семь неполных сезонов провёл за «Ливерпуль» 246 матчей в различных турнирах, в которых забил 21 гол. Выиграл вместе с клубом семь различных турниров, среди которых Английская премьер-лига и Лига чемпионов. Вложенные в защитника 84,6 млн евро полностью оправдались.
Чего нельзя сказать про испанского защитника «Ан-Насра» Эмерика Ляпорта. Его трансфер в январе того же 2018 года выглядел для «Манчестер Сити» как вложение в будущее. Шейхи не поскупились и выложили за испанца 65 млн евро. Жаль, что в будущем экс-игрок испанского «Атлетика» выбрал деньги. Сегодня Ляпорт выступает в трендовом чемпионате Саудовской Аравии, а его трансферная стоимость упала чуть более, чем в три раза.
Невезучая «Барселона»
«Ливерпуль» не только получил свою выгоду, осуществив приобретение в лице Виргила ван Дейка, но и сумел вовремя продать Филиппе Коутиньо. Бразилец был столь ярок в стане «красных», что «Барселона» выложили за него рекордные для зимнего трансферного окна 135 млн евро. Но январь 2018 года стал для каталонцев самым неудачным месяцем, и наверняка боссы клуба ещё долго вспоминали провальный трансфер Коутиньо. Ещё в момент медицинского осмотра у Филиппе была выявлена травма бедра. После серии аренд Коутиньо был продан летом 2022 года в «Астон Виллу» за 20 млн евро.
Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в истории футбола
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|Филиппе Коутиньо
|«Ливерпуль»
|«Барселона»
|2017/2018
|135
|Энцо Фернандес
|«Бенфика»
|«Челси»
|2022/2023
|121
|Виргил Ван Дейк
|«Саутгемптон»
|«Ливерпуль»
|2017/2018
|84,6
|Душан Влахович
|«Фиорентина»
|«Ювентус»
|2021/2022
|83,5
|Михаил Мудрик
|«Шахтёр» Донецк
|«Челси»
|2022/2023
|70
|Эмерик Лапорт
|«Атлетик»
|«Манчестер Сити»
|2017/2018
|65
|Бруну Фернандеш
|«Спортинг»
|«Манчестер Юнайтед»
|2019/2020
|65
|Кристиан Пулишич
|«Боруссия» Дортмунд
|«Челси»
|2018/2019
|64
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|«Боруссия» Дортмунд
|«Арсенал»
|2017/2018
|63,7
|Оскар
|«Челси»
|«Шанхай СИПГ»
|2016/2017
|60
Почему зимнее трансферное окно-2024 такое скучное
Константин Лицин
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