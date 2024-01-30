Саттон: «Преемнику Клоппа понадобится пропуск на больничную койку»

Экс-футболист лондонского «Челси» Крис Саттон поделился мнением о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона.

«Печально, что Клопп уходит. Он был весомой личностью в английском чемпионате, у него невероятная харизма. Если бы не он, то «Манчестер Сити» выигрывал бы все. Как можно заменить такого наставника? Следующему тренеру «Ливерпуля» понадобится пропуск на больничную койку», - передает слова Саттона Daily Mail.

На днях Клопп выступил с громким заявлением. Немецкий специалист объявил о том, что уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона-2023/2024.