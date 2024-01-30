«Лион» предложил 20 миллионов евро за игрока «Вест Хэма» Бенрахма

Полузащитник «Вест Хэма» Саид Бенрахма может продолжить карьеру в «Лионе», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, французский клуб уже вступил в переговоры с «Вест Хэмом» по возможному трансферу 28-летнего алжирца. За Бенрахма «Лион» предложил 20 миллионов евро без учёта бонусов, однако пока лондонцы не решили, что делать с вингером.

Отмечается, что в «Лионе» уверены в желании Бенрахма сменить команду, а владелец французского клуба Джон Текстор является поклонником таланта игрока.

В текущем сезоне Бенрахма провёл за «Вест Хэм» 22 матча, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 22 миллиона евро.