Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить

Руководство «Ливерпуля» хотело сохранить Юргена Клоппа у руля команды. После заявления немца об уходе из команды по окончании сезона президент мерсисайдцев Майк Гордон связался с наставником.

Как информирует Liverpool Echo, руководитель предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить. Однако немецкий специалист отклонил предложение Гордона.

Несколько дней назад Юрген заявил, что покинет пост наставника «красных» по окончании сезона-2023/2024. Немецкий специалист руководил мерсисайдским грандом с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.