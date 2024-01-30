«Ювентус» назвал «Манчестер Юнайтед» стоимость Бремера

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику Бремеру, правами на которого владеет туринский «Ювентус». Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По сведениям источника, руководство английского гранда вступило в переговоры со «старой синьорой». Итальянская сторона, в свою очередь, не хочет расставаться с ведущим защитником. «Ювентус» будет готов к диалогу в том случае, если за бразильца предложат не менее 70 миллионов евро.

Бремер перебрался в туринский гранд из «Торино» летом 2022 года за 44 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник сыграл 23 поединка, записав на свой счет два гола.