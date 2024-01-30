«Реал» решил взорвать рынок четырьмя трансферами

Мадридский «Реал» обозначил сразу несколько целей на летнее трансферное окно. В сфере интересов испанского топ-клуба находятся четыре футболиста, об этом сообщили журналисты But Football Club.

Как информирует источник, трансферными целями «королевского» клуба являются следующие игроки: нападающий Килиан Мбаппе («ПСЖ»), полузащитник Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), латераль «Баварии» Альфонсо Дэвис и защитник «Жироны» Ян Коуто.

Мадридский гранд постарается подписать всех вышеназванных игроков грядущим летом. В «Реале» считают такую трансферную кампанию исчерпывающим усилениям для команды.

«Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе