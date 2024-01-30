Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может оказаться в чемпионате Англии. Заинтересованность в трансфере бразильского игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». «Сливочные» могут продать свою звезду в случае подписания француза Килиана Мбаппе.

Трансфер Винисиуса обойдется манкунианцам примерно в 135 миллионов фунтов (~160 миллионов евро). Если сделка состоится, то это будет третий самый дорогой трансфер в истории футбола. Дороже были только переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», а также сделка между «ПСЖ» и «Монако» по Килиану Мбаппе.

Жуниор выступает за «королевский» клуб с 2018 года.