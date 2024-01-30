«Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление по Рэшфорду

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» выступила с заявлением касательно ситуации с нападающим команды Маркусом Рэшфордом. Игрок был отстранен от тренировок из-за похода в один из ночных клубов.

«Рэшфорд взял на себя ответственность за свои действия. Клуб разобрался в этой ситуации и применил дисциплинарные меры в отношении футболиста. Инцидент исчерпан», - говорится в сообщении манкунианского гранда.

Ранее сообщалось, что Рэшфорда накажут на двухнедельную зарплату.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги форвард провел 20 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.