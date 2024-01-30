Артета высказался о перспективах Смита-Роу в «Арсенале»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о полузащитнике Эмиле Смите-Роу.

Английские СМИ часто сообщают о вероятном уходе 23-летнего игрока, поскольку тот не проходит в стартовый состав «канониров». В дело вмешалась и травма колена, из-за которой хавбек отсутствовал в ноябре и декабре.

«Очевидно, что у Смита-Роу был трудный период, он перенёс травму, но сейчас у него всё хорошо, он отлично тренируется. Он стремится получать всё больше и больше игровых минут, и мы пытаемся ему их предоставить, поскольку считаем его фантастическим игроком», – заявил в интервью TNT Sports Артета.