Артета рассказал, почему «Арсенал» никого не подписал в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Канониры» не подписали ни одного игрока в январское трансферное окно, которое уже совсем скоро закроется.

«Нам не удалось заключить никаких сделок в январе. У нас не было возможности усилить команду таким образом, каким мы хотели это сделать, и поэтому мы решили пока ничего не предпринимать.

У нас один из самых слабых [с точки зрения глубины] составов в лиге, без сомнений», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

«Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 43 набранными очками после 21 тура.