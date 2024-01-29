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«Аль-Шабаб» отказался от Альмирона ради Ракитича

29 Января 2024 • 23:38 Комментировать

Саудовский «Аль-Шабаб» ради того, чтобы подписать Ивана Ракитича, отказался от подписания этой зимой Мигеля Альмирона из «Ньюкасла». Новостью об этом делится в соцсетях Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, Альмирон, скорее всего, останется в «Ньюкасле», а желания у саудовцев оформлять сделку по игроку очень мало. По всей видимости, «Аль-Шабаб» сейчас делает всё, чтобы подписать Ракитича и сконцентрирован на вероятной сделке на максимум.

Напомним, что прошлой зимой Альмирон продлил свой контракт с «сороками». В этом сезоне Мигель сыграл в 31 матче за английский клуб, в которых отметился пятью голами с двумя ассистами.

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Иван Ракитич Мигель Альмирон Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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