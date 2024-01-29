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Брукс переходит в «Саутгемптон» на правах аренды

29 Января 2024 • 22:11 Комментировать
Вест Хэм
...
Борнмут
01.02 22:30

Валийский полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс близок к переезду в клуб Чемпионшипа.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Саутгемптон» договорился об аренде игрока национальной команды Уэльса с руководством «вишенок» до конца сезона. Иные условия сделки не разглашаются. Во вторник, 30 января, 26-летний футболист отправится на медицинский осмотр перед подписанием контракта с новым клубом.

В нынешнем сезоне Брукс провёл 18 матчей, отметившись тремя голами при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

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