Брукс переходит в «Саутгемптон» на правах аренды

Валийский полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс близок к переезду в клуб Чемпионшипа.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Саутгемптон» договорился об аренде игрока национальной команды Уэльса с руководством «вишенок» до конца сезона. Иные условия сделки не разглашаются. Во вторник, 30 января, 26-летний футболист отправится на медицинский осмотр перед подписанием контракта с новым клубом.

В нынешнем сезоне Брукс провёл 18 матчей, отметившись тремя голами при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.