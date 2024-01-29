Год назад вингер Михаил Мудрик сменил «Челси» на «Шахтёр». Украинский клуб тогда не стал скрывать финансовые условия трансфера – «горняки» получили 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро заложены в сделку как бонусы.

Журналист Лиам Туми сообщает в социальных сетях о том, что бонусы в 30 миллионов евро предусмотрены за победы «Челси» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. За каждый такой триумф «пенсионеры» должны будут платить «Шахтёру» по 5 миллионов евро.

Нынешний «Челси» далёк от того, чтобы выиграть чемпионат Англии и, тем более, Лигу чемпионов. Словом, получить бонусы «Шахтёру» будет сложно.