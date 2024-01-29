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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» придётся доплатить за Мудрика при победе в АПЛ или Лиге чемпионов слухи

29 Января 2024 • 20:22 Комментировать

Год назад вингер Михаил Мудрик сменил «Челси» на «Шахтёр». Украинский клуб тогда не стал скрывать финансовые условия трансфера – «горняки» получили 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов евро заложены в сделку как бонусы.

Журналист Лиам Туми сообщает в социальных сетях о том, что бонусы в 30 миллионов евро предусмотрены за победы «Челси» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. За каждый такой триумф «пенсионеры» должны будут платить «Шахтёру» по 5 миллионов евро.

Нынешний «Челси» далёк от того, чтобы выиграть чемпионат Англии и, тем более, Лигу чемпионов. Словом, получить бонусы «Шахтёру» будет сложно.   

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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