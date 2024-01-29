​Хау: Шансы на финиш топ-4 АПЛ ещё есть

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о шансах команды снова финишировать в топ-4 Премьер-лиги.

«Шансы финишировать в четвёрке? Разрыв невелик, и при хорошей форме всё можно изменить. Мы не думаем, что наш сезон завершился, или что он будет неудачным. Нам есть за что бороться в чемпионате, плюс у нас ещё есть Кубок Англии», - сказал Хау журналистам на пресс-конференции.

На текущий момент «Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвёртой «Астон Виллы» команда Эдди Хау отстаёт на 14 очков. Во вторник, 30 января, «Ньюкасл» сыграет как раз против «Астон Виллы» на выезде.