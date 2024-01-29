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​Артета: «Мы очень далеки от моего видения того, каким должен быть «Арсенал»

29 Января 2024 • 20:08 Комментировать
Ноттингем Форест
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Арсенал
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30.01 22:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о том, что у него нет планов по ходу из клуба. В то же время молодой тренер рассказал о своих целях.

«Нам многое предстоит сделать здесь [в «Арсенале»], и каждый из нас разделяет эти амбиции. Мы хотим большего – клуб хочет ещё одного толчка, чтобы перейти на другой уровень. Все хотят достичь этого.

Я всегда чувствовал, что это моя команда. Моя работа нормализовалась после ситуации с коронавирусом, чему я очень рад. Мы на правильном пути, но мы очень далеки от моего видения того, каким должен быть этот клуб. Мы преодолели трудности в период коронавируса. Уверен, это создало сильную привязанность и веру в то, что мы те люди, которые будут вести клуб вперёд. Мы использовали ситуацию правильно», - сказал Артета на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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